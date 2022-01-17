تعرف على أصوات صلاح وكيروش في جائزة "ذا بيست"

الإثنين، 17 يناير 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح كارلوس كيروش منتخب مصر

توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا بجائزة "ذا بيست" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح قائدي الأرجنتين ومصر على التوالي.

فلمن صوت صلاح وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر؟

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صوت صلاح جاء كالتالي:

  • جورجينيو
  • ميسي
  • ليفاندوفسكي

أما صوت كيروش فجاء كالتالي:

  • محمد صلاح
  • كريستيانو رونالدو
  • ليفاندوفسكي

أما صوت الإعلامي المصري وليد الحديدي فجاءت كالتالي:

  • محمد صلاح
  • ميسي
  • ليفاندوفسكي
ذا بيست صلاح كيروش مصر منتخب مصر
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