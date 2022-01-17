تعرف على أصوات صلاح وكيروش في جائزة "ذا بيست"

توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا بجائزة "ذا بيست" التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح قائدي الأرجنتين ومصر على التوالي.

فلمن صوت صلاح وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر؟

صوت صلاح جاء كالتالي:

جورجينيو

ميسي

ليفاندوفسكي

أما صوت كيروش فجاء كالتالي:

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليفاندوفسكي

أما صوت الإعلامي المصري وليد الحديدي فجاءت كالتالي: