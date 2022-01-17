الدرجة الثانية - 43 تغييرا فنيا خلال الدور الأول

بعد نهاية الدور الأول من دوري الدرجة الثانية، أجرت الأندية العديد من التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية والتي وصلت إلى 43 تغيير.

التغييرات الفنية في مجموعة الصعيد

قام 11 ناديا بالتغيير الفني وأستقرت 5أندية على أجهزتها الفنية وهم (أسوان وبني سويف والمدينة المنورة وبترول أسيوط وديروط )

رحل زيزو حشمت من تدريب كيما اسوان بعد جولتين حصد خلالهما نقطتين ثم تولي سعيد عبد العزيز الذي حصد 27نقطة من 13مباراة من 8انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين وتمت إقالته عقب الجولة 15.

ورحل سعيد ابراهيم المدير الفني لنادي قنا بعد هزيمتين من مباراتين وتم تعيين كمال الزين الذي حقق 10نقاط من 13مباراة.

كما ياسر رضوان من الالومنيوم الذي حقق 9نقاط من 5مباريات بعد انتصارين وثلاث تعادلات وتعيين محمود مرزوق الذي حقق 15 نقطة من 10مباريات وتقدم بإستقالته عقب الجولة 15.

رحيل محمد جمال من التليفونات الذي حقق ثلاث نقاط من 6مباريات وتعيين كرم جابر حقق 5نقاط من فوز وتعادلين و4هزائم من 6مباريات ثم احمد شعبان الذي حقق انتصار من 3مباريات.

رحيل رمضان رجب من الفيوم الذي حصد 6نقاط من 6مباريات وتعيين سعيد صبحي الذي حقق 17نقطة من 9مباريات.

رحيل جميل حلمي من الاعلاميين بعد تحقيق 4نقاط من 7مباريات حقق خلالها انتصار وتعادل وخمسة هزائم وتعيين هاني عرفه الذي حقق 12نقطة من 8مباريات.

رحيل رجب بديني من طامية ثم فؤاد سلامة مؤقتا ثم نادر السيد.

رحيل هاني أمين من البداري بعد 8مباريات حقق خلالها 7نقاط من انتصارين وتعادل و4هزائم وتعيين الحسيني محمد حقق نقطة من 5مباريات ثم ياسر عبد الرحيم وشاهد احمد خلف آخر مباراتين للفريق من أجل حسم قراره بالتعيين أو لا.

رحيل احمد خلف بيبو من سوهاج بعد 10جولات حقق فوز و5تعادل و4هزيمة وتعيين ضياء الزعيم الذي حقق 10 نقاط من 6 مباريات.

رحيل شديد قناوي بعد الجولة 11 حقق 5فوز و4تعادل و2هزيمة ثم قيادة مؤقته لعماد عبد المتجلي لمباراة سوهاج ثم قيادة أبو العنين شحاتة من الجولة 13 وحقق 9نقاط من 3 إنتصارات.

رحيل محمد هريدي من ملوي بعد تحقيق 14نقطة من 3انتصارات و5تعادلات و6هزائم وتعيين ابراهيم صدقي الذي حقق نقطة من مباراة بعد التعادل مع ديروط.

مجموعة القاهرة

قامت 9أندية بالتغيير الفني وأستقرت 7أندية (الترسانة والداخلية وبورتو السويس ومنتخب السويس وزد ووادي دجلة وبتروجت )

رحيل محمد ياسين عن تدريب بور فؤاد بعد تحقيق نقطة من 4مباريات وتعيين ابو طالب العيسوي وحقق 7نقاط.

رحيل عيد مرازيق المدير الفني لبنها بعد الاسبوع الرابع بعد حصد نقطتين من 4مباريات وتعيين محمد عبد الرؤوف ثم رحل بعد الاسبوع الثامن بعد تحقيق 3نقاط من 4 مباريات ،وتم تعيين مصطفى عسكر وحقق نقطة من مباراتين ثم رحل وتم تعيين هاني لبيب وحقق نقطة من 6 مباريات.

رحيل خالد غنيم النصر الذي حصد 4نقاط من 4مباريات وتولي ياسر رضوان الذي حقق 12نقطة من 11 مباراة.

رحيل امير عزمي مجاهد من السكة الحديد بعد حصد 5 نقاط من 5 مباريات بعد انتصار وتعادلين وتعيين جمعة مشهور الذي حقق 19نقطة من 10مباريات بـ 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة.

رحيل احمد عبد العزيز الزيز من المريخ الذي حقق نقطتين من 6 مباريات و تعيين ايمن الجمل الذي حقق 9 نقاط.

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رحيل علاء عبد العال من القناة الذي حقق 7 نقاط من 5 مباريات وتعيين طارق فهيم لمباراة منتخب السويس وحقق نقطة ثم تعيين محمد حليم الذي حقق 11 نقطة.

رحيل أحمد كشري من الإنتاج الحربي بعد 10 مباريات حقق 2 فوز و4 تعادل و4 هزيمة ثم عبد الناصر محمد وحقق 6 نقاط من 5 مباريات بمعدل فوز و3 تعادل وهزيمة.

رحيل طارق جمال من بلبيس بعد 10 جولات، حقق 2 فوز و2 تعادل و6 هزائم وتعيين محمد صبري الذي حقق 3 نقاط من ثلاث تعادلات وهزيمتين.

رحيل هشام زكريا من تدريب المصرية للاتصالات بعد 12جولة، حقق خلالهم 3 فوز و5 تعادل و4 هزائم بمعدل 14 نقطة وتعيين عمرو انور وحقق نقطتين من تعادلين وهزيمة.

مجموعة بحري

قام 11نادي بالتغيير الفني وأستقرت 5 أندية ( الأوليمبي وسبورتينج ودكرنس وكفر الشيخ وبايونيرز )

رحيل كرم جابر من الرجاء قبل بداية اول مباراة في الدوري بسبب منع القيد لنادي الرجاء وتعيين رضا ابو اليزيد الذي حقق 3نقاط من 6مباريات ،وتعيين طارق محجوب الذي حقق 5نقاط وتقدم بإستقالته عقب الجولة 15 وتعيين محمد عوض رئيس قطاع الناشئين.

رحيل طارق الصاوي من تدريب الحمام بعد أول مباراة تعادل خلالها مع صيد المحلة وتولي عطية صابر ثم رحل بعد الاسبوع الثامن بعد حصد 4 نقاط من 7 مباريات وتولى محمد عبدالله الذي حقق 6 نقاط.

رحيل محمد حليم من الحرس حصد خلالها 11 نقطة من خمسة مباريات من 3 إنتصارات وتعادلين وتعيين محمد مكي الذي حقق 19 نقطة.

رحيل حسن موسي من البلدية بعد حصد 11 نقطة من 7 مباريات حقق خلالها ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمتين وتعيين محمد صلاح الذي حقق 14نقطة.

رحيل بلبل بيومي عن المنصورة بعد حصد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات بعد انتصار وهزيمتين من دكرنس والمجد وتعيين ياسر الكناني الذي حقق 15 نقطة.

رحيل كابتن ياسر عبد الواحد من دمنهور بعد حصد 3 نقاط من 4 مباريات حقق خلالها ثلاث تعادلات وهزيمة وتم تعيين ابو العينين شحاته وحقق فوز و5 تعادل وهزيمتين ثم خالد الشرقاوي وحقق نقطة من 3 مباريات.

رحيل احمد الكاس من أبوقير للأسمدة الذي حصد 9 نقاط من 7 مباريات حقق انتصارين و3تعادلات وهزيمتين ثم وتعيين ايمن المزين الذي حقق 13 نقطة من 8 مباريات.

رحيل رضا الفيداوي من المصري بالسلوم الذي حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم في 7 مباريات ، وتعيين مجدي طلبة بداية من لقاء المنصورة المؤجل من الجولة الثانية والذي حقق 6 نقاط من 6 مباريات ثم تعيين أحمد عبد الرؤوف الذي حقق نقطتين من مباراتين.

رحيل محمد عبد الله من الزرقا بعد حصد 4 نقاط و3 هزائم من 7 مباريات والخروج من كأس مصر أمام بني عبيد وتعيين طارق غيده الذي حقق 5 نقاط من 8 مباريات.

رحيل احمد صالح من تدريب المجد السكندري بعد حصد 3 نقاط اعتبارية من 3 مباريات و تم تعيين الراحل أدهم السلحدار الذي حصد 11 نقطة من 6 مباريات وتم تعيين ياسر عزت بعد وفاة أدهم السلحدار حقق نقطة من التعادل مع المصري بالسلوم والخسارة من دكرنس 3-1 ثم تعيين كرم جابر الذي حقق 8 نقاط من 4 مباريات.

رحيل نبيل حلمي من صيد المحلة بعد تحقيق 4 نقاط من 8 مباريات والخروج من تمهيدي كأس مصر أمام أشمون وتولى طارق السعيد الذي حقق ثلاث نقاط من 7 مباريات.