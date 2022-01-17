ذا بيست - تشكيل الفريق الأفضل في العالم لعام 2021.. سيطرة الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل تشكيل من FIFPRO لعام 2021 في العالم.

وجاء التشكيل الأفضل كالتالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي

ولم يكن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ضمن المرشحين للتواجد في الفريق منذ البداية رغم تواجده في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بأفضل لاعب في العالم رفقة ميسي وليفاندوفسكي.

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.