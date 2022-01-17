أمم إفريقيا - مران المنتخب - الونش يغيب وزيارة لملعب مباراة السودان

خاض منتخب مصر مرانه الجماعي اليوم الإثنين، على ملعب التدريب الملحق بستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء السودان يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة .

وشارك في المران جميع اللاعبين، عدا محمود حمدي "الونش" الذي ينفذ برنامج جلسات علاج طبيعي، بينما واصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي في أرض الملعب.

وكان الونش غادر مباراة مصر وغينيا بيساو بين الشوطين بسبب تعرضه للإصابة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

وحرص المنتخب الوطني بعد انتهاء المران على زيارة إلى الملعب الرئيسي لستاد أحمدو أهيدجو الذي يستضيف مباراة بعد غد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط.

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