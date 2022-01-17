ذا بيست - توماس توخيل المدرب الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وفاز توماس توخيل مدرب تشيلسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وتوج توخيل بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الموسم الماضي بجانب السوبر الأوروبي.

وأشرف توخيل على تدريب تشيلسي في 65 مباراة، حقق خلالها 42 انتصارا و14 تعادلا وتلقى 9 هزائم.

وسجل تشيلسي تحت قيادة توخيل 123 هدفا واستقبل 52.

وقال توخيل في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: "سعيد جدا بتواجدي مع تشيلسي والأداء المقدم من قبلي كمدرب، أسعد بالتواجد مع خيرة اللاعبين وكل الاشخاص الذي يحيطون بي في تشيلسي".

وأضاف "تشيلسي لديه روح تنافسية كبيرة، خسرنا مباراة أخيرة أمام مانشستر سيتي ولكن تنظرنا الكثير من المباريات الاخرى في الكأس ودوري أبطال أوروبا".

وأتم "نريد أن نحقق المأمول ونتحلى بالاتسمرارية لمواصلة الفوز بالبطولات".

وجاءت القائمة المختصرة للمنافسين كالتالي:

روبرت مانشيني - مدرب إيطاليا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

توماس توخيل - مدرب تشيلسي

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.