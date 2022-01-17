ذا بيست – الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة إريكسن يفوز بجائزة اللعب النظيف

الإثنين، 17 يناير 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

إصابة إريكسن أثناء مباراةالدنمارك وفنلندا

توج الطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك الذي أنقذ كريستيان إريكسن من الموت المحقق خلال مواجهة أيسلندا في يورو 2020 بجائزة اللعب النظيف.

وخلال المباراة التي أقيمت في الدنمارك سقط إريكسن فجأة مغشيا عليه وهرع الطاقم الطبي إليه لإنقاذه.

ونجح الطاقم الطبي في إنقاذ حياة اللاعب الدنماركي الذي لم يخض أي مباراة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

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وقال كريستيان رئيس الطاقم الطبي في المنتخب الدنماركي عقب الفوز بالجائزة: "أتشرف بالتواجد معكم باسم المنتخب الدنماركي أريد أن أقول إن العام المنصرم كان صعبا".

وواصل "لا أعرف كيف حافظنا على هدوءنا ولكننا تصرفنا بطريقة جيدة وقمنا بعمل جيد".

وأكمل "ما حدث يجعلنا نفهم أهمية تواجد الرجل المناسب في المكان المناسب وأخص بالذكر هنا الطاقم الطبي، كل منا قدم ما عليه وحاول أو يحافظ على صحة الجميع".

وأتم "علينا أن نحافظ على صحة اللاعبين وهو ما قمنا به هذه الليلة مع إريكسن".

إريكسن الدنمارك ذا بيست يورو 2020
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