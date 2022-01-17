ذا بيست - لاميلا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2021

الإثنين، 17 يناير 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

إريك لاميلا - أرسنال - توتنام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2021.

وفاز إيريك لاميلا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف أمام أرسنال في الموسم الماضي للدوري الإنجليزي.

وقال لاميلا في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: "سعيد للغاية بالفوز بالجائزة، إن هذه اللحظات دائما ما تسبقى في الذاكرة".

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وأضاف "لا أتدرب على مثل هذه المهارات عادة في التدريبات، إنها لحظة تجد الأمر متاحا فيها وتتصرف على أساسه".

المرشحون للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

هدف إيريك لاميلا مع توتنام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

هدف باتريك شيك مع التشيك أمام اسكتلندا في يورو 2020.

هدف مهدي تاريمي مع بورتو أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

ذا بيست الأفضل في العالم
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