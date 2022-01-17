ذا بيست - ميندي أفضل حارس في العالم لعام 2021

الإثنين، 17 يناير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021.

جيانلويجي دوناروما

النادي : باريس سان جيرمان

وفاز إدوارد ميندي حارس تشيلسي ومنتخب السنغال بالجائزة.

وجاءت القائمة المختصرة للمنافسين كالتالي:

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مانويل نوير - بايرن ميونيخ - ألمانيا

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان - إيطاليا

إدوارد ميندي - تشيلسي - السنغال

وأصبح ميندي هو أول حارس إفريقي في التاريخ يظفر بالجائزة.

ومنذ استحداث الجائزة في عام 2017 فاز بها الإيطالي جيانلويجي بوفون ثم البلجيكي ثيبو كورتوا ثم البرازيلي أليسون وأخيرا الألماني مانويل نوير.

وتوج ميندي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع تشيلسي.

ومنذ انضمامه لتشيلسي قادما من ستاد ريمس في عام 2020، شارك ميندي مع البلوز في 70 مباراة في كل البطولات حافظ على نظافة شباكه في 37 لقاء منهم.

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

دوناروما ذا بيست أفضل حارس في العالم
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