سبورت: برشلونة عرض ديمبيلي على أندية الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن عرض برشلونة للاعبه عثمان ديمبيلي على أندية الدوري الإنجليزي من اجل ضمه خلال شهر يناير الحالي.

ديمبيلي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حرا في التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بنهاية الموسم.

وبرشلونة يود الاستفادة من ديمبيلي بقدر المستطاع وعدم تركه يرحل بدون مقابل مادي.

وفقا لسبورت فإن برشلونة قد عرض ديمبيلي على مانشستر يونايتد ونيوكاسل من أجل ضمه خلال شهر يناير الحالي، وذلك بسبب اهتمام الناديان بخدماته، كما أن اللاعب يود أن يحظى بتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ديمبيلي لا يود أن يتجل في اختياره للنادي الذي سينتقل إليه في ظل عدم رغبته في تمديد تعاقده مع برشلونة وفقا لما تسير إليه الامور في الفترة الحالية خصوصا مع علمه بقدرته على الانتقال لأي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وفقا لسبورت فإن برشلونة سيوافق على أي عرض سيصل للاعب خلال شهر يناير الحالي يصل إلى 20 مليون يورو.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عاما شارك منذ بداية الموسم في 11 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين آخرين.