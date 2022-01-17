ملف حفل ذا بيست - ليفا يتفوق على ميسي وصلاح.. تعرف على الفائزين بكل الجوائز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفلة The best لاختيار جوائز الأفضل في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وقال رونالدو في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: " أريد أن أشكر كل زملائي في العقدين الآخيرين، لم أعتقد أبدا أنني سأحطم رقم أفضل هداف على صعيد المنتخبات".

وأضاف "فخور جدا بما قدمته وسعيد بالجائزة من فيفا. أشكر عائلتي وزوجتي وأبنائي".

وتابع "لدي شغف وحب لتسجيل الأهداف، أسجل الأهداف لكي أرفه عن نفسي".

وواصل "مارست كرة القدم منذ ان كنت في سن السادسة وفي كل مرة أذهب إلى المران أحب أن أسجل الأهداف وهو ما زال متواجدا حتى الآن".

وأتم "سأظل متحمسا حتى النهاية ولن أفقد الشغف، دائما أقول أنني سأواصل مشواري الكروي لأربع سنوات أخرى على الأقل. طالما كانت الجاهزية الذهبية موجودة فإن الجسد سيلبي النداء".

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رونالدو يفوز بجائزة الفيفا الخاصة بعد كونه أكثر مسجل للأهداف الدولية في التاريخ.

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روبرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

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أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021.

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تشكيل FIFPRO للأفضل في العالم

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي

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جمهور فنلندا والدنمارك يفوز بجائزة أفضل جمهور في العالم بعد ما حدث في مباراتهما في اليورو الأخير.

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تصريحات توماس توخيل بعد الفوز بالجائزة:

"سعيد جدا بتواجدي مع تشيلسي والأداء المقدم من قبلي كمدرب، أسعد بالتواجد مع خيرة اللاعبين وكل الاشخاص الذي يحيطون بي في تشيلسي".

"تشيلسي لديه روح تنافسية كبيرة، خسرنا مباراة أخيرة أمام مانشستر سيتي ولكن تنظرنا الكثير من المباريات الاخرى في الكأس ودوري أبطال أوروبا".

"نريد أن نحقق المأمول ونتحلى بالاتسمرارية لمواصلة افوز بالبطولات".

"منبهر دائما بعمل فينجر والتحدث معه، كان قدوتي في السابق".

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توماس توخيل يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

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إيما هايس مدربة تشيلسي تفوز بجائزة أفضل مدربة في العالم لعام 2021

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كريستيان رئيس الطاقم الطبي في المنتخب الدنماركي قال في تصريحاته بعد الجائزة:

"أتشرف بالتواجد معكم باسم المنتخب الدنماركي، أريد أن أقول أن العام المنصرم كان صعبا، لا أعرف كيف حافظنا على هدوءنا ولكننا تصرفنا بطريقة جيدة وقمنا بعمل جيد".

"ما حدث يجعلنا نفهم أهمية تواجد الرجل المناسب في المكان المناسب وأخص بالذكر هنا الطاقم الطبي، كل منا قدم ما عليه وحاول أو يحافظ على صحة الجميع"

"علينا أن نحافظ على صحة اللاعبين وهو ما قمنا به هذه الليلة مع إريكسن"

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جائزة الروح الرياضية لعام 2021 إلى الطاقم الطبي للمنتخب الدنماركي بعد إنقاذ إريكسن في اليورو

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وقال لاميلا في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: "سعيد للغاية بالفوز بالجائزة، إن هذه اللحظات دائما ما تسبقى في الذاكرة".

وأضاف "لا أتدرب على مثل هذه المهارات عادة في التدريبات، إنها لحظة تجد الأمر متاحا فيها وتتصرف على أساسه".

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رسميا .. هدف إيريك لاميلا مع توتنام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة بوشكاش

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رسميا .. إدوارد ميندي يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021

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تبدأ الحفلة في تمام الثامنة مساء

المرشحون لجائزة أفضل لاعب

محمد صلاح - ليفربول - مصر

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - الأرجنتين

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - بولندا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب

روبرت مانشيني - مدرب إيطاليا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

توماس توخيل - مدرب تشيلسي

المرشحون لجائزة أفضل حارس

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - ألمانيا

جانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان - إيطاليا

إدوارد ميندي - تشيلسي - السنغال

المرشحون للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

هدف إيريك لاميلا مع توتنام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

هدف باتريك شيك مع التشيك أمام اسكتلندا في يورو 2020.

هدف مهدي تاريمي مع بورتو أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.