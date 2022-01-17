كعب يُحيي الأمل

الإثنين، 17 يناير 2022 - 19:58

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة كاب فيردي والكاميرون - كأس أمم إفريقيا 2021

سجل جاري رودريجيز لاعب كاب فيردي هدفا رائعا بالكعب في شباك الكاميرون أحيا به آمال منتخب بلاده في التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتعادل منتخب كاب فيردي مع منافسه الكاميرون اليوم الإثنين في ملعب باول بيا في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح فينسنت أبو بكر أهداف المباراة للكاميرون في الدقيقة 39.

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وأدرك جاري رودريجيز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 بكعب رائع.

بتلك النتيجة احتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة بسبع نقاط، يليه بوركينا فاسو بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن كاب فيردي.

وجاء منتخب إثيوبيا رابعا بنقطة وحيدة.

وينتظر منتخب كاب فيردي نهاية دور المجموعات ليعرف ترتيبه بين أفضل ثوالث وإن كان سيتأهل لدور الـ16 أم لا.

وبذلك سيواجه منتخب الكاميرون ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ16

الكاميرون وكاب فيردي

وقاد فينسنت أبو بكر هجوم الكاميرون في مواجهة ثلاثي هجومي لكاب فيردي هو جاميرو مونتيرو وويلي سيميدو وليساندرو سيميدو.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كاميرونية على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى كاب فيردي.

وجاء التهديد الأول في الدقيقة السابعة بتسديدة من فينسنت أبو بكر لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كاب فيردي بقليل.

وفي الدقيقة 33 حاول فينسنت أبو بكر تهديد مرمى كاب فيردي مرة أخرى بتسديدة قوية لكنها كسابقتها مرت بجوار المرمى.

وبعد ست دقائق أطلق فينسنت أبو بكر تسديدة قوية بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 53 وبعد تمريرة طولية رائعة تسلهما كيني سانتوس الذي هيأها إلى جاري رودريجيز الذي سددها بكعب رائع في الشباك ليدرك التعادل لكاب فيردي.

وفي ذلك الوقت وبينما كان منتخب بوركينا فاسو متعادلا في النتيجة مع إثيوبيا، كان منتخب كاب فيردي يحتاج لتسجيل هدفا ليحتل المركز الثاني ويخطف بطاقة التأهل المباشرة دون انتظار أي نتائج أخرى.

ولكنه عانى في اختراق التكتل الدفاعي لمنتخب الكاميرون.

هدأت المباراة أكثر فأكثر واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث خلالهم أي جديد لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الكاميرون كاب فيردي كأس أمم إفريقيا
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