الجونة يهزم المقاولون بهدف ويشعل سباق القمة بالمجموعة الثانية في كأس الرابطة

حقق الجونة فوزه الأول في منافسات كأس الرابطة بالتغلب على المقاولون العرب بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وسجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة الوحيد ضمن أحداث الشوط الأول من اللقاء.

وأشعل الجونة سباق القمة في المجموعة وتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الإسماعيلي بينما تجمد رصيد المقاولون في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد نقطتين ويتساوى فريقا البنك الأهلي وسموحة في المركزين الخامس والسادس بنقطة واحدة.

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين في الربع ساعة الأولى دون خطورة حقيقية على المرميين.

وباغت المقاولون العرب دفاعات الجونة في الدقيقة 18 بعرضية من أحمد داوودا من الجانب الأيمن وقابلها محمد حمدي زكي بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وخطف إسلام عبد النعيم هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة 44 بعد استقابله لعرضية عمرو سعداوي من ركنية حولها عبد النعيم برأسية سكنت يمين المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأ المقاولون العرب مهاجما بحثا عن هدف التعادل مع تراجع الجونة للدفاع.

واعتمد فريق الجونة على الهجمات المرتدة وأرسل كريم طارق كرة عرضية من الجانب الأيسر لدفاع المقاولون ولكن تم تشتيتها.

وباغت عبد الرحمن جبنة دفاعات الجونة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

واصل المقاولون العرب ضغطه المتواصل في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني بحثا عن التعادل ولكن دون فائدة.

ويلعب المقاولون العرب مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة.

بينما يواجه الجونة فريق سموحة في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.