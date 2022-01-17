أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: نعتبر مباراة غانا هي نهائي البطولة

يرى أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر أن الحظ لم يحالف فريقه خلال مباراتي الجابون والمغرب في أمم إفريقيا. مشددا على أن مباراة غانا هي الأهم.

ويستعد منتخب جزر القمر لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال أمير عبده في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المواجهة مهمة جدا بالنسبة لنا، لعبنا مباراتين بشكل جيد أمام الجابون والمغرب ولكن لم يحالفنا الحظ".

وشدد "طلبت من اللاعبين اعتبار مباراة غانا هي نهائي البطولة، ليس لدينا ما نخسره ويجب أن نكون أقوياء وشجعان".

من جانبه قال سعيد بكاري مهاجم جزر القمر: "سنقدم كل ما لدينا في الملعب ونحن بحاجة للعب المزيد من البطولات من أجل زيادة خبرات المنتخب".

وأتم تصريحاته "هذا هو أعظم حدث شاركنا فيه وسوف نظهر الجانب الجيد من منتخبنا".

وخسر منتخب جزر القمر أمام الجابون والمغرب في أول مباراتين له في دور المجموعات.