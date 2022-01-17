حسام حسن: نلعب باسم فريق كبير وكان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والتقييم من المدرب والجماهير

يرى حسام حسن مهاجم الأهلي أن كأس الرابطة فرصة للعناصر التي لا تشارك منذ فترة ولمنح الثقة للعناصر الشابة.

حسام حسن النادي : الأهلي الأهلي

وخطف الأهلي تعادلا قاتلا أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وقال حسام حسن على قناة الأهلي: "نحن نلعب باسم فريق كبير وله شعبية لذا كان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية وأفضل شكل أمام فريق كلاسيكي مثل الإسماعيلي".

وأضاف "المواجهات أمام الإسماعيلي تكون جماهيرية رغم الظروف التي يمر بها مؤخرا".

وشدد مهاجم الأهلي "كأس الرابطة فرصة للعناصر التي لا تشارك منذ فترة، ومنح ثقة للعناصر الشابة".

وكشف "نركز أن نقدم أفضل شيء في كل بطولة ومحاولة التتويج بها".

وتابع حسام حسن "التعادل مع فريق كبير مثل الإسماعيلي يمنح العناصر الشابة ثقة أكبر وتدفعهم لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم حسام حسن تصريحاته "يجب أن تكون ملتزما وتتدرب بشكل جيد في الأهلي، لأن التقييم لا يكون من المدرب فقط بل من الجماهير في الشارع".