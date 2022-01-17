أمم إفريقيا - مدرب غانا: نحن بحاجة لإنهاء المجموعات بالفوز على جزر القمر

شدد ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لمنتخب غانا على ضرورة فوز فريقه على جزر القمر لضمان التأهل لدور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال راجيفاتش في المؤتمر الصحفي: إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى إنهاء المجموعات بتحقيق الفوز".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق الفوز، وفريقنا يتطور بشكل جيد ولكننا بحاجة إلى الوقت والصبر".

من جانبه قال جوناثان منساه مدافع منتخب غانا قائلا: "تحقيق الفوز أمر لابد منه بالنسبة لنا ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وأتم تصريحاته "بصفتي لاعبا ذو خبرة بإن دوري هو مساعدة اللاعبين الجدد وسنقاتل من أجل منتخبنا الوطني".

وخسر منتخب غانا أمام المغرب وتعادل مع الجابون في دور المجموعات، ويحتاج للفوز على جزر القمر من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.