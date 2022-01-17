محمد مغربي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي.. وموسيماني منحنا الثقة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

محمد مغربي - الأهلي × الجونة

شدد محمد مغربي مدافع الأهلي على أن فريقه قد قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي.

وتعادل الاهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وقال مغربي في تصريحات لقناة الأهلي عقب المباراة: "الجهاز الفني منح اللاعبين الشباب ثقة كبيرة خاصة بيتسمو موسيماني الذي طالب الجميع بالتحرر من الضغوط واللعب بثقة كبيرة".

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وتابع "الأهلي قدم مبارا قوية وكان يلعب على الفوز أمام الإسماعيلي لأن التعادل مثل الخسارة بالنسبة إلى اللاعبين".

وأضاف "الأداء كان جيدا واللاعبين أظهروا رغبتهم في تحقيق نتيجة جيدة أمام الإسماعيلي المكتمل الصفوف لينالو ثقة الجهاز الفني ولإسعاد الجماهير".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

الأهلي الإسماعيلي كأس الرابطة المصرية
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