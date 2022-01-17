عامر حسين لـ في الجول: مراقب مباراة الإسماعيلي والأهلي رصد تجاوزات.. وموعد العقوبات

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية عن رصد مراقب مواجهة الإسماعيلي والأهلي لتجاوزات من الجماهير.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالا من مراقب مباراة الإسماعيلي والأهلي وتم إبلاغي بالأحداث التي قامت بها جماهير الدراويش".

وكشف "مراقب المباراة أبلغنا بهتافات معادية من جماهير الإسماعيلي للأهلي وجماهيره بجانب تجاوز من أحد المشجعين".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "شاهدت بعد ذلك فيديوهات وصل لتلك الأحداث ولكن سننتظر التقرير النهائي من مراقب المباراة".

وأضاف "بناء على تقرير مراقب المباراة سيتم اتخاذ القرارات بشأن هذه المباراة".

واختتم عامر حسين تصريحاته "سيتم الإعلان عن العقوبات هذا الأسبوع من بطولة كأس الرابطة عقب الانتهاء من مباريات الجولة الثانية غدا الثلاثاء".