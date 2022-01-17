صاحب الهدف القاتل أمام الإسماعيلي.. تعرف على أحمد سيد غريب

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

احتفال أحمد سيد غريب - الإسماعيلي × الأهلي

بتشكيل يغلب عليه الشباب، انتزع الأهلي تعادلا في الوقت القاتل من الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية في كأس الرابطة.

سجل أحمد سيد غريب هدف التعادل في الوقت القاتل، تحديدا في الدقيقة 93، بعد أن تصدى أحمد عادل عبد المنعم لركلة الجزاء التي سددها حسام حسن ليتابعها غريب في الشباك.

فمن هو المهاجم الواعد أحمد سيد غريب؟

يبلغ من العمر 19 عاما، وهو نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

صعد غريب للتدرب مع الفريق الأول للأهلي بقرار من المدرب بيتسو موسيماني في مرات سابقة.

كما أنه الناشئ الوحيد الذي تم ضمه للقائمة الإفريقية في أغسطس الماضي ضمن 33 لاعبا.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

وبعد تألقه في كأس الرابطة، لن يكون من الغريب أن نراه في دوري أبطال إفريقيا بقميص المارد الأحمر.

وتوج الأهلي بآخر نسختين من دوري الأبطال ليعزز رقمه القياسي في عدد التتويجات بالوصول للقب العاشر.

يذكر أن الأهلي لعب مباراتين في المجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة حتى الآن، حيث تعادل مع الجونة سلبيا ومع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

الأهلي كأس الرابطة الإسماعيلي أحمد سيد غريب
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