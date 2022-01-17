انتهت أمم إفريقيا – بوركينا (1) - (1) إثيوبيا.. كاب فيردي (1) - (1) الكاميرون

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بوركينا فاسو بهدف التقدم على كاب فيردي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية المباراتين كالتالي:

الكاميرون 7 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

إثيوبيا 1 نقطة

بوركينا فاسو X إثيوبيا

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نهاية المباراة بتعادل بوركينا مع إثيوبيا بهدف لمثله وتأهلهم لدور الـ16 رسميا.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق51: جوووول أوووول لإثيوبيا والتعادل من ركلة جزاء عن طريق جيتانيه كيبيدي.

ق50: ركلة جزاء لمنتخب إثيوبيا بداعي وجود لمسة يد على لاعب بوركينا فاسو.

ق49: الحكم يعود لمشاهدة لقطة عبر تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لمنتخب إثيوبيا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف دون رد.

ق24: جوووووول سيريل بايالا لاعب بوركينا يسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده بتسديدة ساقطة "لوب" رائعة للغاية.

ق12: رد قوي من منتخب بوركينا على هجوم إثيوبيا بعدما سدد عيسى كابوري من نداخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.

ق11: جيتانيه كيبيدي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حارس بوركينا فريد أويدراوجو ببراعة.

انطلاق المباراة.

كاب فيردي X الكاميرون

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق54: جوووووووول التعاااادل لكاب فيردي عن طريق جاري رودريجيز بكعب رائع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد.

ق39: جووووووول أووول للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر بتسديدة يسارية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق30: غياب الخطورة ومازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وسيطرة كاميرونية على اللقاء.

انطلاق المباراة.

كأس أمم إفريقيا بوركينا فاسو الكاميرون كاب فيردي
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