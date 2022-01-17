قمصان: الأهلي لا يلعب إلا للفوز.. واللاعبون الشباب استوعبوا فكر موسيماني

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - الإسماعيلي × الأهلي

أشاد سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي بأداء اللاعبين الشباب خلال منافسات كأس الرابطة.

وخطف الأهلي تعادلا قاتلا أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

وقال سامي قمصان عبر قناة الأهلي: "اللاعبون الشباب اجتهدوا وتعبوا وعادوا إلى المباراة وكانت ركلة الجزاء في أخر دقيقة مكافأة لهم".

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وشدد قمصان "الأهلي لا يلعب إلا للفوز، والتبديلات كان هدفها الرجوع إلى المباراة".

وأضاف "الأهلي فريق كبير ويلعب بكبرياء وسيظل أكبر فريق في مصر والعرب، ومن المهم أن نلعب للمكسب، ولعبنا بكثافة هجومية وغيرنا طريقة اللعب وهو ما يحسب لموسيماني".

وتابع "شباب الأهلي يلعب بنظام قريب من الفريق الأول، ثم نتحدث معهم عن الدوافع والتنظيم الدفاعي والهجومي والأداء بشخصية الأهلي، هذه ميزة لنا ونلعب 50 مباراة في الموسم ومن المهم أن يكون لدينا صف ثان وثالث".

وأوضح قمصان "نلعب كل ثلاثة أيام وهو حمل بدني وكان مهما بالنسبة لنا أن ننقل للاعبين كيفية التعامل مع الأمر واللعب بخطتنا وغيرها من الأمور التكتيكية".

وكشف "أعتقد أن اللاعبين استوعبوا فكر موسيماني بشكل كبير جدا، وسنلعب أمام المقاولون العرب يوم الجمعة في ظل غيابات وحالات كورونا بخلاف اللاعبين الدوليين".

واختتم تصريحاته "سنحاول أن يكون العناصر الشابة متنفس لدعم الفريق في باقي مشوار البطولة التي ربما لا تأتي في توقيت مناسب لكنها مفيدة".

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