تشكيل أمم إفريقيا - تراوري يعود لـ بوركينا فاسو.. وكيبيدي يقود هجوم إثيوبيا

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بوركينا فاسو بهدف التقدم على كاب فيردي

أعلن كامو مالو وووبيتو أباتي تشكيل بوركينا فاسو وإثيوبيا لمواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة دون رصيد من النقاط.

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وتقام في نفس الوقت مباراة الكاميرون المتصدر بـ6 نقاط مع كاب فيردي برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: فريد ودراوجو

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – بلاتي توريه

الهجوم:بيرتراند تراوري – حساني باندي - سيريل باييلا

وجاء تشكيل إثيوبيا كالتالي:

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

الدفاع: أسترات تونجو – أشلاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسف

الوسط: إيمانيول يوهانيس - يواهين زويدي

خط الوسط الهجومي : أبو بكر ناصر - سورافيل داجناشو - داوا هوتيسا

الهجوم: جيتنا كيبيدي

بوركينا فاسو إثيوبيا أمم إفريقيا
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