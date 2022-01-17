تشكيل أمم إفريقيا - تراوري يعود لـ بوركينا فاسو.. وكيبيدي يقود هجوم إثيوبيا
الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلن كامو مالو وووبيتو أباتي تشكيل بوركينا فاسو وإثيوبيا لمواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.
وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة دون رصيد من النقاط.
وتقام في نفس الوقت مباراة الكاميرون المتصدر بـ6 نقاط مع كاب فيردي برصيد 3 نقاط.
وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالآتي:
حراسة المرمى: فريد ودراوجو
الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو
الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – بلاتي توريه
الهجوم:بيرتراند تراوري – حساني باندي - سيريل باييلا
وجاء تشكيل إثيوبيا كالتالي:
حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو
الدفاع: أسترات تونجو – أشلاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسف
الوسط: إيمانيول يوهانيس - يواهين زويدي
خط الوسط الهجومي : أبو بكر ناصر - سورافيل داجناشو - داوا هوتيسا
الهجوم: جيتنا كيبيدي