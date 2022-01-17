عبد الحفيظ: كل مرحلة ولها أهداف ونشكر قطاع الناشئين.. والمحمدي استحق بطاقة ثانية

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بأداء قطاع الناشئين للفريق خلال منافسات كأس الرابطة.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "من المهم أن يكون لكل مرحلة وبطولة أهداف، في تلك البطولة هدفنا متابعة بعض العناصر الشابة".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "نشكر قطاع الناشئين على هؤلاء اللاعبين، وإذا أردت صناعة معروفا للكرة المصرية يجب أن تصنع شخصية للاعبين منذ صغرهم وإلا سيصبح لاعب بلا قيمة".

وشدد "لا بد من شخصية تؤدي بعزيمة وإصرار لأخر ثانية، هذا معروف للكرة المصرية، يجب أن تقدم موهبة وهدايا لمصر".

وتابع "اللاعب الشاب يتدرب معنا ساعتين ولا نعرف ماذا يفعل في 22 ساعة أخرى على مدار اليوم، لذلك لابد من محاضرات مستمرة بعد كل مران لبناء شخصية هؤلاء اللاعبين لإنه بدون إمكانيات عقلية فسيكون الأمر صعبا".

وأعرب عبد الحفيظ عن رضاه قائلا: "أحيي اللاعبين لأنهم لم يفقدوا الأمل لثانية واحدة، ويؤدون بفكر وشخصية الأهلي، وقدمت أداءا مميزا رغم فارق الخبرات والسن".

ووجه رسالة إلى الناشئين "يجب أن تظهر الشخصية وعليهم أن يحذروا الخوف من أي موقف، يجب أن تعبر عن نفسك وشخصيتك وكن على قدر المسؤولية".

وأوضح "قدمنا شوطا جيدا وكنا نحتاج في الشوط الثاني أن نكون أكثر هدوءا في التمرير والتحرك وتنبيه أنفسنا داخل الملعب لتفادي أي توتر".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن أعتقد أن باهر المحمدي كان يستحق بطاقة صفراء ثانية فالقانون لا يحتمل وجهة النظر، وطالما استدعت تقنية الفيديو الحكم فهناك شك في حالة طرد فكيف لا يمنح الحكم حتى إنذار للاعب الإسماعيلي؟".

ويلعب الأهلي أمام المقاولون مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة.