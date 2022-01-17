أومتيتي يتعرض لإصابة قوية.. ويخضع لعملية جراحية

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي

أعلن نادي برشلونة تعرض لاعبه صامويل أومتيتي لإصابة قوية تستوجب خضوعه لعملية جرحية.

وأفاد برشلونة في بيان: "أصيب صامويل أومتيتي بكسر في القدم اليمنى خلال تدريبات يوم الإثنين".

وأضاف البيان "سيخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء".

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قبل أيام، أعلن برشلونة تجديد عقد أومتيتي حتى عام 2026، كما أعلن خفض راتبه ليتيح للنادي مساحة في سلم الرواتب للتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني.

وقال بيان النادي الرسمي: "توصل برشلونة ولاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي إلى اتفاق لتجديد عقد الأخير حتى 30 يونيو 2026".

وأضاف "المدافع الفرنسي سيخفض راتبه الذي كان من المفترض أن يحصل عليه في آخر عام ونصف من مدة عقده".

وأوضح البيان "عملية تجديد العقد لا تحمل برشلونة أي التزامات مادية أكبر تجاه اللاعب".

وتابع "برشلونة يعبر علنا عن امتنانه إلى صامويل أومتيتي على تعاونه وشعوره تجاه النادي".

واختتم البيان بالخبر الأهم "برشلونة سيتمكن من زيادة حصة رواتبه وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف وبالتالي سيتمكن من تسجيل فيران توريس في الدوري".

وكان برشلونة قد تعاقد مع فيران توريس قادما من مانشستر سيتي في سوق الشتاء، كما تخلص من فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

أومتيتي كان قد انضم للفريق في 2016 قادما من ليون الفرنسي في صفقة قدرت بـ 25 مليون يورو.

صامويل أومتيتي برشلونة
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