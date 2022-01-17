عمار حمدي: لا يوجد لاعب كبير وصغير في الأهلي.. وهذا ما فعله موسيماني بين الشوطين

شدد عمار حمدي لاعب فريق الأهلي على شخصية جميع لاعبي الفريق بغض النظر عن أعمارهم وهو ما ظهر أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وارتدى عمار حمدي شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في مشواره منذ الدقيقة 60 بعد استبدال محمد محمود.

وقال عمار حمدي في تصريحات لقناة الأهلي: "لا يوجد ما يسمى بلاعب كبير وصغير داخل النادي الأهلي".

وأضاف "الجميع يؤدي ما عليه، لاعبون رجال وكنا نريد المكسب ولكن أهم شيء أننا لم نخسر".

وكشف عمار حمدي "بيتسو موسيماني شد علينا بين الشوطين، وأبلغنا أن كل لاعب يؤدي ما عليه ويلعب (بمزاجه)".

وواصل عمار حمدي "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يتحول إلى شيء أخر في أرض الملعب".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته "اللعب لصالح النادي الأهلي كان حلمي الأول، وشارة القيادة حلم آخر وفخر لي".

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.