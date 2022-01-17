خطاب اعتراض كاف "قوي اللهجة" على إيقاف بابا جاي

الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:54

كتب : محمد عبد العظيم

بابي جاي

اعترض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على قرار نظيره الدولي (فيفا) بإيقاف لاعب منتخب السنغال بابي جاي.

وطالب كاف، في خطابه الموجه للسكرتير العام لـ فيفا، مواطنة لاعب مارسيليا، فاطمة سامورا، السماح للاعب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال خطاب كاف المرسل قبل يومين إلى فيفا: "فوجئنا بإعلامنا خلال أمم إفريقيا بإيقاف فيفا للاعب السنغالي بابي جاي بسبب مسألة حدثت من أكثر من عام على الأقل".

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وكان فيفا قد أصدر قرارا بإيقاف بابي جاي بسبب مشاكل بين واتفورد ومارسيليا بشأن صفقة انتقاله، قبل ساعات من لقاء السنغال وغينيا.

وأوضح خطاب كاف: "خلال وجوده في البطولة اللاعب صاحب المسألة علم بالقرار في حافلة فريقه الذي يصحبه للملعب مع زملائه قبل مباراة السنغال وغينيا".

وشدد "لتصبح الأمور واضحة هذا ليس اعتراضا على القرار بحد ذاته ولكنه احتجاج على الإبلاغ في لحظة غير مناسبة وسط بطولة قارية جارية".

وأكمل "وفقا لفهمنا، لا شيء منع الأجهزة والمسؤولين للانتظار 3 أسابيع حتى نهاية البطولة".

وأردف "وهنا يُطرح الأسئلة، هل يعلم المسؤولون والموظفون في فيفا بلعب بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت الحالي؟".

وتسائل خطاب كاف "هل يمكن نشر قرار مماثل بحق (كيليان) مبابي خلال بطولة اليورو؟".

وأتم "هذه اللحظة غير مناسبة للإبلاغ بقرار مثل ذلك، إنه يمنح انطباعا سيئا بخصوص العلاقة الطيبة بين فيفا وكاف وتمنح الفرصة لهؤلاء الذين يقولون إن فيفا لا يحترم إفريقيا، وبينما نحن نعلم أن هذه ليست الحقيقة. هذا الإبلاغ المؤسف يهدد استقرار ليس فقط الفريق المعني بهذه المسألة ولكن استقرار البطولة، كما أن اللاعب ضمن الخطة التسويقية لـ كاف".

ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع غينيا.

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