مؤتمر مدرب المغرب: نريد الحفاظ على الصدارة بإسقاط الجابون.. وغياب أوباميانج خسارة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

رغم ضمان التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة الجابون، غير أن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب يرغب في التأهل كمتصدر والابتعاد عن أي مفاجآت.

منتخب المغرب انتصر على غانا ثم جزر القمر ليضمن التواجد في دور الـ16.

وقال خليلوزيتش في مؤتمر صحفي: "المباراة الثالثة مهمة بالنسبة لنا، فنحن نريد الحفاظ على الصدارة، ولذلك سيكون فوزا هاما".

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وأضاف "يجب توظيف أكبر عدد من اللاعبين وذلك للمحافظة على معنوياتهم وكذلك المخزون البدني للكثير من العناصر، فكل اللاعبين يمكنهم المشاركة في هذه البطولة".

وتابع المدرب البوسني "سأمنح الفرصة أمام الجابون لبعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب أكثر".

وأكمل "أعرف الكثير عن منتخب الجابون. لكن علينا أن نكون حذرين، بالرغم الغيابات التي يعاني منها إلا أنه فريق قوي ومنظم".

وواصل "نحن أيضا لدينا لاعبين تعرضوا للإصابة وآخرين أصيبوا بفيروس كورونا، لكن رغبتنا هي الفوز على منتخب الجابون، الذي قام بمباراة جيدة ضد غانا، وهذا يعني بأنه فريق يملك الجودة ويمكنه أن يخلق لنا المتاعب".

وشدد "رومان سايس جاهز لمباراة الثلاثاء، وسيكون حاضرا في تدريب مساء الإثنين، لقد أصيب بنزلة برد لذلك تمت إراحته يوم الأحد".

وعن غياب بيير إيمريك أوباميانج قائد الجابون بسبب فيروس كورونا عن منافسات كأس أمم إفريقيا، قال خليلوزيتش: "إنها خسارة للبطولة ككل".

واستمر "أوباميانج لاعب مهم ومسيرته رائعة، إنه هداف بلاده وأحد أفضل اللاعبين في القارة".

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