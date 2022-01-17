الأهلي "الشاب" يمنع الإسماعيلي من تحقيق ما لم يحدث منذ 2010

تعادل الأهلي مع مضيفه الإسماعيلي بهدف لكل فريق في قمة منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

سجل كارميلو ألجاراناز هدف الإسماعيلي في الدقيقة 16، بينما تعادل أحمد سيد غريب في الدقيقة 93.

وبذلك يفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز على الأهلي خلال آخر 18 مباراة رسمية على التوالي، تحديدا منذ 21 نوفمبر 2010، حيث فاز الأهلي في 11 مباراة وتعادلا في 7.

عمار حمدي في التشكيل الأساسي بجانب زياد طارق وحسام حسن في هجوم الأهلي ضد الإسماعيلي. 🔴#كأس_الرابطة pic.twitter.com/EXupJZE2Rn — FilGoal (@FilGoal) January 17, 2022

رصاصة مبكرة

بدأت المباراة ببطاقة صفراء من نصيب باهر المحمدي في الدقيقة 3 بعد عرقلته لحسام حسن.

وفي الدقيقة 6 حاول محمد الشامي بتسديدة تصدى لها مصطفى شوبير.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 16 بتوقيع البوليفي كارميلو ألجاراناز، بعد عرضية من محمد الشامي قابلها بالرأس في شباك الأهلي.

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ذهب حكم اللقاء لمراجعة لقطة لباهر المحمدي بسبب إمكانية حصوله على الإنذار الثاني، عقب ضرب بالمرفق لحسام حسن.

ولكن بعد اكتمال المراجعة في الدقيقة 23 قرر الحكم الاكتفاء باحتساب المخالفة دون توجيه الإنذار الثاني.

أثار هذا اعتراضات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذي تلقى البطاقة الصفراء لهذا السبب.

محاولات غير مثمرة

سدد محمود مخلوف في الدقيقة 40 ولكن تصدى مصطفى شوبير، بينما أتت المحاولة الأخطر في الدقيقة 44..

البداية أتت من عبد الرحمن مجدي الذي مرر إلى كارميلو، والذي مهدها بدوره إلى سايكو كونتيه طمعا في استغلال تقدم شوبير ولكن سدد كونتيه بجوار القائم لينتهي الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني سدد محمد الشامي بجوار قائم شوبير، بينما حاول محمد فخري للأحمر في الدقيقة 48 بعيدا عن المرمى.

بداية التحركات

أجرى خوان براون مدرب الإسماعيلي تبديلين بخروج سايكو كونتيه ومحمد مخلوف ونزول أحمد مدبولي ومحمد عادل في الدقيقة 56.

وحاول عبد الرحمن مجدي في الدقيقة التالية ولكن نجح محمد مغربي في إبعاد التسديدة، بينما تلاه محمد هاشم بالرأس من ركنية ولكن شوبير تصدى.

على الناحية الأخرى أجرى بيتسو موسيماني تبديلين في الدقيقة 60 بخروج محمد محمود وزياد طارق ونزول أحمد سيد عبد النبي ورأفت خليل.

وسدد حسام حسن في الدقيقة 66 ولكن وصلت الكرة إلى يدي أحمد عادل عبد المنعم.

دقائق من نار

في الدقيقة 74 مرر عبد الرحمن مجدي إلى أحمد مدبولي الذي سدد لتصطدم بالدفاع، فتابعها دونجا يحاول المتابعة ولكن بعيدا عن المرمى.

وحاول حسام حسن في الدقيقة 80 بمرة مرت فوق العارضة، بينما سدد محمد فخري ركلة حرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 88.

وأخيرا تحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 91 بسبب عرقلة أحمد عادل عبد المنعم لحسام حسن داخل المنطقة.

سدد حسام حسن الركلة في الدقيقة 93 ولكن تصدى لها عبد المنعم، لترتد إلى أحمد سيد غريب الذي أدرك بها هدف التعادل.

بذلك يتعادل الأهلي للمرة الثانية على التوالي في المجموعة الثانية لكأس الرابطة، بعد تعادله السلبي مع الجونة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 4 نقاط بفوزه الأول على سموحة 1-0.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، بينما يلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الحادي والعشرين من يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة.