وكيل اللاعبين: فاجأني كلام موسيماني عن كهربا.. ومصطفى فتحي سيوقع عقدا ليعود لـ الزمالك

الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:19

كتب : حامد وجدي

حسام حسن - كهربا

أبدى أحمد يحيى وكيل اللاعبين محمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحي اندهاشه من حديث بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن الاستغناء عن لاعبه.

مصطفى فتحي

النادي : التعاون

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

وأعار الأهلي لاعبه كهربا إلى هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم الجاري، وصرح موسيماني أنه فوجئ بالقرار.

بينما الزمالك أعلن يوم الأحد بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي مشترطا عودة اللاعب للفريق حين يرجع مصر.

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وقال يحيى عبر إذاعة ميجا.إف.إم:"مدرب هاتاي شاهد احصائيات كهربا لمدة 10 دقائق فقط ثم طلب التعاقد معه. من الوارد أن يكون موسيماني لم يطلب رحيل اللاعب، مفضلا وجوده على دكة البدلاء".

ثم استدرك "لكني تفاجأت من تصريحه لأنه من الصعب أن يقرر ناد بحجم الأهلي الاستغناء عن لاعب دون أخذ رأي المدير الفني".

واستمر "هناك بند في عقد كهربا يحق فيه للنادي التركي خلال مدة محددة شراء اللاعب نهائيا دون العودة للأهلي".

وعن جناح الزمالك صرح يحيى "مصطفى فتحي شخص لا يثير مشاكل ولن يلعب في مصر إلا للزمالك، سيوقع على عقد ثلاثي بعدم اللعب في مصر إلا للقلعة البيضاء".

وأتم "لو كان مرتضى منصور موجودا العام الماضي كان من الممكن تجديد عقد مصطفى".

وكان الزمالك أعلن بيع مصطفى للتعاون مقابل مليون دولار.

واشترط على اللاعب أن يعود للنادي.

وينتهي عقد مصطفى مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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