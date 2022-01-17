أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر

الإثنين، 17 يناير 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين سلبية مسحة جميع عناصر المنتخب على هامش مشاركته في كأس إفريقيا 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وخسر منتخب مصر بهدف ضد نيجيريا قبل أن يفوز على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح.

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والتعادل سيكفي مصر للعبور للدور ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة التي ضمنت نيجيريا تصدرها.

ويلعب الفراعنة ضد السودان الساعة 9 مساء يوم الأربعاء على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتنقل قناة BeIN Max 1 المباراة.

كأس إفريقيا منتخب مصر
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