أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين سلبية مسحة جميع عناصر المنتخب على هامش مشاركته في كأس إفريقيا 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وخسر منتخب مصر بهدف ضد نيجيريا قبل أن يفوز على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح.

والتعادل سيكفي مصر للعبور للدور ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة التي ضمنت نيجيريا تصدرها.

ويلعب الفراعنة ضد السودان الساعة 9 مساء يوم الأربعاء على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتنقل قناة BeIN Max 1 المباراة.