أثلتيك: إريكسن يقترب من العودة عبر بوابة الدوري الإنجليزي

كشف موقع "ذا أثلتيك" عن إمكانية عودة الدنماركي كريستيان إريكسن إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وذلك بعد توقفه الاضطراري عن ممارسة كرة القدم.

وبحسب الموقع فإن برينتفورد الإنجليزي يخوض محادثات مع النجم الدنماركي البالغ من العمر 29 عاما، بشأن عقد لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولا يملك إريكسن عقدا في الوقت الحالي، بعد اتفاقه مع ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي على فسخ العقد بالتراضي.

وعانى اللاعب من أزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في الثاني عشر من يونيو الماضي ضمن منافسات يورو 2020.

وتحدث إريكسن في بداية الشهر الجاري عن رغبته في العودة إلى كرة القدم مرة أخرى، مستهدفا التواجد في قائمة منتخب الدنمارك لخوض كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وكيله مارتن شوتس إن عودة إريكسن إلى الكرة الإنجليزية ستشعره وكأنه عاد إلى الديار.

ولعب إريكسن في صفوف توتنام هوتسبر بين عامي 2013 و2020، حيث انتقل إليه من أياكس الهولندي وغادره صوب إنتر ميلان، بعد أن لعب بقميصه أكثر من 300 مباراة.

ولم يتمكن إريكسن من اللعب في إيطاليا بسبب قواعد الدوري الإيطالي في التعامل مع مشاكل القلب، ليتدرب مع ناديه الأسبق أودينسي الدنماركي الذي لعب له بين عامي 2005 و2008.