تنس - دجوكوفيتش قد يُحرم من رولان جاروس في هذه الحالة

قد يحرم نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش من المشاركة في بطولة رولان جاروس لو استمر موقفه بشأن التلقيح ضد فيروس كورونا.

دجوكوفيتش خسر معركته القضائية الأخيرة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وتم ترحيله من الدولة دون المشاركة في أولى البطولات الكبرى هذا العام.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية رفض مشاركة أي رياضي في الأحداث الرياضية التي تستضيفها البلاد في حالة عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

احتمالية الغياب عن ثاني البطولات الكبرى جاءت بعدما أشارت تقارير إلى أن الحكومة الاسترالية قرر منع النجم الصربي من دخول أراضيها لمدة 3 أعوام.

ورفضت المحكمة استئناف نولي بعدما ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخوله للمرة الثانية هذا الشهر بناء على مخاوف على الصحة العامة، حيث لم يتلق اللاعب لقاح فيروس كورونا.

وجاء قرار أستراليا بسبب رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

وينهي هذا القرار القضائي فرصة دجوكوفيتش في الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة، والفوز بلقب الجراند سلام الـ 21 في مسيرته.

وقال دجوكوفيتش بعد الحكم في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا محبط للغاية. سأتعاون مع السلطات بشأن ترحيلي".

وبدأت بطولة أستراليا المفتوحة يوم الإثنين.

وكان اللاعب قد حقق رقما قياسيا في عام 2021 بتصدره المركز الأول في الترتيب العالمي لمدة 310 أسبوعا، كما نجح في التتويج بثلاثة ألقاب جراند سلام.