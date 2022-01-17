الرواندية ساليما أول امرأة تدير مباراة في تاريخ كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن الرواندية ساليما موكانسانجا (35 عاما) ستكون أول امرأة تؤدي دور حكم الساحة في تاريخ كأس إفريقيا.

وستدير ساليما مباراة زيمبابوي وغينيا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في البطولة القارية.

وستكون ساليما على رأس طاقم تحكيم نسائي بالكامل في المباراة التي تجري الساعة 6 مساء على ملعب أحمدو أهيدجو.

وسيعاون ساليما كل من كارين أتيمزابونج الكاميرونية وفاتيحة جيرمومي المغربية وستكون بشرى كربوبي المغربية حكم الفيديو.

وكانت ساليما الحكم الرابع في مباراة غينيا ومالاوي في 10 يناير الماضي لتصبح أول امرأة تكون ضمن طاقم تحكيم لقاء في كأس إفريقيا.

وشاركت ساليما في كأس العالم للسيدات 2019 بفرنسا.