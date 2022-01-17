أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجابون يعلن انتهاء مشوار أوباميانج في البطولة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون، عن انتهاء مشوار قائد الفريق ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج، في كأس أمم إفريقيا.

وقال نوفو في المؤتمر الصحفي لمباراة المغرب في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة: "انتهى مشوار بيير إيمريك أوباميانج وماريو ليمينا في كأس أمم إفريقيا".

وأردف "تم السماح لهما بمغادرة الكاميرون لإجراء المزيد من الفحوصات بعد عدم شفائهما من فيروس كورونا".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن لقاء المغرب.

الثنائي المصاب من قبل بيير إيمريك أوباميانج وليمينا انضم إليهم كل من دينيس بوانجا وسيرج جونيور نجوالي وإينمي إيلا وديفيد سامبيسا والحارس جونيور فوتسو.

وبذلك يغيب السباعي عن لقاء المغرب في ختام مرحلة المجموعات.

ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، بينما تحل الجابون في الوصافة بـ 4 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم أيضا غانا وجزر القمر.

الجابون المغرب بيير إيمريك أوباميانج
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