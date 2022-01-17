خبر في الجول – سيكازوي يعود للظهور في أمم إفريقيا

يعود جياني سيكازوي الحكم الدولي الزامبي، للظهور في كأس أمم إفريقيا غدا الثلاثاء.

وكان سيكازوي محاطا بالكثير من الجدل بعد أن أنهى مباراة مالي وتونس في الدقيقة 89، قبل أن يتضح إصابته بضربة شمس وجفاف بحسب عصام عبد الفتاح عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وعلم FilGoal.com أن سيكازوي غادر المستشفى قبل أيام، وأصبح جاهزا للعودة للمباريات بعد سلامة الفحوصات التي خضع لها في القلب.

وسيكون سيكازوي حكما لتقنية الفيديو VAR في مباراة المغرب والجابون في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وأوضح مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com: "هناك ثقة كبيرة من لجنة التحكيم في سيكازوي، وما حدث في مباراة تونس ومالي كان بسبب مرضه، وهو ما تم تفهمه".

ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، بينما تحل الجابون في الوصافة بـ 4 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم أيضا غانا وجزر القمر.