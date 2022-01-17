كاف يعلن موعد بداية قرعة آخر مرحلة من تصفيات المونديال.. والدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين موعد انطلاق قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستجري القرعة يوم السبت المقبل في دوالا بالكاميرون على هامش كأس إفريقيا 2021 المقامة في الأخيرة، وستنطلق الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا 2023 ستبدأ الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

قرعة تصفيات كأس العالم

سيتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نوفمبر 2021.

ستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا، وستجري مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وبحسب تصنيف نوفمبر فإن توزيع الفرق على المستويين سيكون على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية

وستجري المباريات في نهاية مارس المقبل.

قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا 2023

سيتم تقسيم الفرق الـ 12، الأدنى في التصنيف، إلى مستويين. ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفًا (ستقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

سينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقًا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.

المستوى 1: ليسوتو وإي سواتيني وبوتسوانا وجامبيا وجنوب السودان وموريشيوس

المستوى 2: تشاد وساو تومي وبرينسيبي وجيبوتي والصومال وسيشيل وإريتريا

ومن المقرر أن تجري كأس إفريقيا 2023 في منتصف العام الميلادي مثلمنا أعلن كاف من قبل.