انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (1) الأهلي.. الأحمر يتعادل في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة منهنا

-----------

ق 93 هدف التعادل.. حسام حسن يهدر ركلة الجزاء وأحمد عادل يتصدى ولكن ترتد إلى أحمد سيد غريب ليسجلها في المرمى

ق 91 ركلة جزاء! أحمد عادب عبد المنعم يعرقل حسام حسن داخل المنطقة

ق 88 محمد فخري يسدد ركلة حرة تمر بجوار القائم

ق 80 تسديدة من حسام حسن تمر فوق العارضة

ق 74 عبد الرحمن مجدي يمرر إلى مدبولي الذي يسدد لتصطدم بالدفاع، دونجا يحاول المتابعة ولكن بعيدا عن المرمى

ق 66 تسديدة من حسام حسن ولكن بين يدي أحمد عادل عبد المنعم

ق 60 تبديلين في صفوف الأهلي بخروج محمد محمود وزياد طارق ونزول أحمد سيد عبد النبي ورأفت خليل

ق 58 محمد هاشم يسدد بالرأس من ركنية ولكن شوبير يتصدى

ق 57 عبد الرحمن مجدي يسدد ولكن محمد مغربي ينجح في إبعاد التسديدة

ق 56 تبديلين في صفوف الإسماعيلي بخروج سايكو كونتيه ومحمد مخلوف ونزول أحمد مدبولي ومحمد عادل

ق 48 محمد فخري يحاول لصالح الأهلي لكن بعيدا عن المرمى

ق 46 محمد الشامي يسدد ولكن بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

ق 44 عبد الرحمن مجدي يمرر إلى كارميلو الذي يمهدها إلى سايكو كونتيه طمعا في استغلال تقدم شوبير ولكن كونتيه يسدد بجوار القائم

ق 40 تسديدة من محمود مخلوف يتصدى لها مصطفى شوبير

ق 33 محمود دونجا يتلقى البطاقة الصفراء

ق 25 سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يتلقى إنذارا للاعتراض

ق 23 الحكم يقرر الاكتفاء باحتساب المخالفة دون توجيه الإنذار الثاني

ق 22 الحكم يراجع لقطة لباهر المحمدي.. ضرب بالمرفق لحسام حسن والإنذار الثاني محتمل

ق 20 بطاقة صفراء ثانية في المباراة من نصيب محمد مخلوف

ق 16 الهدف الأول للإسماعيلي.. عرضية من محمد الشامي يقابلها البوليفي كارميلو ألجاراناز بالرأس في شباك الأهلي

ق 6 تسديدة من محمد الشامي يتصدى لها مصطفى شوبير

ق 3 باهر المحمدي يتلقى الإنذار الأول في المباراة بعد عرقلته لحسام حسن

بداية المباراة