انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (1) الأهلي.. الأحمر يتعادل في الوقت القاتل
الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة منهنا
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ق 93 هدف التعادل.. حسام حسن يهدر ركلة الجزاء وأحمد عادل يتصدى ولكن ترتد إلى أحمد سيد غريب ليسجلها في المرمى
ق 91 ركلة جزاء! أحمد عادب عبد المنعم يعرقل حسام حسن داخل المنطقة
ق 88 محمد فخري يسدد ركلة حرة تمر بجوار القائم
ق 80 تسديدة من حسام حسن تمر فوق العارضة
ق 74 عبد الرحمن مجدي يمرر إلى مدبولي الذي يسدد لتصطدم بالدفاع، دونجا يحاول المتابعة ولكن بعيدا عن المرمى
ق 66 تسديدة من حسام حسن ولكن بين يدي أحمد عادل عبد المنعم
ق 60 تبديلين في صفوف الأهلي بخروج محمد محمود وزياد طارق ونزول أحمد سيد عبد النبي ورأفت خليل
ق 58 محمد هاشم يسدد بالرأس من ركنية ولكن شوبير يتصدى
ق 57 عبد الرحمن مجدي يسدد ولكن محمد مغربي ينجح في إبعاد التسديدة
ق 56 تبديلين في صفوف الإسماعيلي بخروج سايكو كونتيه ومحمد مخلوف ونزول أحمد مدبولي ومحمد عادل
ق 48 محمد فخري يحاول لصالح الأهلي لكن بعيدا عن المرمى
ق 46 محمد الشامي يسدد ولكن بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
ق 44 عبد الرحمن مجدي يمرر إلى كارميلو الذي يمهدها إلى سايكو كونتيه طمعا في استغلال تقدم شوبير ولكن كونتيه يسدد بجوار القائم
ق 40 تسديدة من محمود مخلوف يتصدى لها مصطفى شوبير
ق 33 محمود دونجا يتلقى البطاقة الصفراء
ق 25 سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يتلقى إنذارا للاعتراض
ق 23 الحكم يقرر الاكتفاء باحتساب المخالفة دون توجيه الإنذار الثاني
ق 22 الحكم يراجع لقطة لباهر المحمدي.. ضرب بالمرفق لحسام حسن والإنذار الثاني محتمل
ق 20 بطاقة صفراء ثانية في المباراة من نصيب محمد مخلوف
ق 16 الهدف الأول للإسماعيلي.. عرضية من محمد الشامي يقابلها البوليفي كارميلو ألجاراناز بالرأس في شباك الأهلي
ق 6 تسديدة من محمد الشامي يتصدى لها مصطفى شوبير
ق 3 باهر المحمدي يتلقى الإنذار الأول في المباراة بعد عرقلته لحسام حسن
بداية المباراة