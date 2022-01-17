الحضري: لن نرد على من ينتقد منتخب مصر ليصبح ترند

شدد عصام الحضري مدرب حراس مرمى مصر أن الفريق يركز على مواصلة مسيرته في كأس إفريقيا 2021 رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال أيقونة منتخب مصر السابق عبر قناة أون تايم سبورتس:"الجهاز الفني الحالي يغلق على نفسه، نحب أن نعمل في صمت، ولا نرد على أحد، ونفكر فقط في اسم مصر".

وواصل "من يقول شيئا فليقل، ويعبر عن نفسه، لن نرد على أحد. من يحب مصر ويعرف اسم مصر، يأتي هنا ويرى. من مثل منتخب مصر وارتدى قميصه، هو من يشعر به".

وأضاف "ما يتردد من كلام عن مشاكل ومن يريد أن يصبح ترند ويحقق مليون مشاهدة، لمصلحة من؟ لأغراض شخصية؟ وماذا عن بلدك؟".

وأتم "نريد الفوز بالبطولة، وأكرر لا نلتفت لما يقال، نحترم الجميع، أي ناقد أو مدرب أو أي شخص ينتقد منتخب مصر بالتأكيد ينتقد نفسه".

ونال منتخب مصر انتقادات كثيرة بعد خسارته بهدف ضد نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

لكن الفراعنة استعادوا توازنهم بالفوز بهدف محمد صلاح على غينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر ضد السودان يوم الأربعاء.