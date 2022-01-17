قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعبد العزيز.. أوناجم وأوباما ومجموعة من الشباب يتحدون فاركو

الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك × إنبي

يغيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، ومحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، عن قائمة الزمالك ضد فاركو في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس الرابطة.

وكذلك، يستمر غياب قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن القائمة، التي ضمت مجموعة من الشباب وأتت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية

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الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – عبد الله جمعة – أحمد زكي – محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقة" – حمدي علاء – محمد حسام "بيسو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – سيف جعفر – ماجد هاني – سيف محمد عبد الله – رزاق سيسيه

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

وتعادل الزمالك مباراته الأولى في كأس الرابطة ضد إنبي دون رد، فيما خسر فاركو من سيراميكا كليوباترا 4-2.

فاركو الزمالك كأس الرابطة
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