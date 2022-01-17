ماني: لست ممن يختلقون الأعذار ولكن أداء السنغال تأثر لسببين

الإثنين، 17 يناير 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

أرجع ساديو ماني نجم منتخب السنغال عدم ظهور منتخب بلاده بمستواه المعتاد في كأس الأمم الإفريقية لسببين.

أسود التيرانجا انتصروا على زيمبابوي بهدف في الوقت الضائع من مباراة الجولة الأولى وتعادلوا مع غينيا في الجولة الثانية.

وقال ماني في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "كرة القدم تطورت كثيرا لكن للاسف عندما ترى أرضيات ملاعب سيئة يحزّ ذلك في النفس".

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وأضاف "يجب ان ترش أرض الملعب بالماء بما يكفي، سننقل هذه الملاحظات للاتحاد الإفريقي".

وتابع "لست ممن يختلقون الأعذار، لكن الجميع يعلم أن فيروس كورونا أثر كثيرا على أداء السنغال".

وشدد وصيف أمم إفريقيا 2019 "لقد حرمنا فيروس كوورنا من لاعبين مهمين".

وحرم المنتخب السنغالي من أكثر من لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أبرزهم كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وبالو توريه.

وواصل نجم ليفربول "بالرغم من كل ذلك سنبدل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا".

وأتم "أمامنا مباراة مصيرية أمام مالاوي وسنحاول تحقيق التأهل لدور الـ16".

وتحتاج السنغال للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل لدور الـ16.

ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع غينيا.

فيما تملك مالاي 3 نقاط، مقابل صفر من النقاط لزيمبابوي.

ساديو ماني السنغال كأس الأمم الإفريقية
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