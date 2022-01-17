تشكيل الإسماعيلي - براون يتسلح بمحترفيه الجدد لمواجهة الأهلي
الإثنين، 17 يناير 2022 - 13:51
كتب : ياسر الشريف
أعلن الأرجنتيني خوان براون مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في كأس الرابطة المصرية.
ويلتقي الفريقان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في كأس الرابطة.
ويظهر في تشكيل الإسماعيلي وافده البوليفي الجديد كارميلو ألجاراناز، والجامبي سايكو كونتي القادم من السكة الحديد.
وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: عبد الله جمعة عواض – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي
خط الوسط: سايكو كونتيه – محمد مخلوف – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي
خط الهجوم: كارميلو ألجاراناز
البدلاء: عمر رضوان – عمرالوحش – أحمد مدبولي – محمد عادل – مروان الصحراوي – وجيه عبد الحكيم – عصام صبحي – محمد عماد – محمد عبد السميع
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