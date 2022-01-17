تشكيل الأهلي – حسام حسن وعمار ومحمد محمود يقودون مجموعة من الشباب ضد الإسماعيلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

ويقود حسام حسن وعمار حمدي ومحمد محمود مجموعة صارت معتادة من الشباب اللذين يمنحهم موسيماني فرصة المشاركة في البطولة.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد مغربي – محمد نصير – محمد أشرف

الوسط: عبد الرحمن أشرف "مانو" - محمد محمود – عمار حمدي - محمد فخري – زياد طارق

الهجوم: حسام حسن

البدلاء: حمزة علاء – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – صالح نصر – محمد ياسر – عبد الجواد عبد الرحمن – محمد أحمد "شرقية" – رأفت خليل

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب مقابل نقطة للأهلي والجونة ولا رصيد لسموحة والبنك الأهلي.