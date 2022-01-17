بينهم أوباميانج - إصابة سباعي الجابون بفيروس كورونا قبل لقاء المغرب

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن لقاء المغرب يوم الثلاثاء في كأس الأمم الإفريقية.

الثنائي المصاب من قبل بيير إيمريك أوباميانج وليمينا انضم إليهم كل من دينيس بوانجا وسيرج جونيور نجوالي وإينمي إيلا وديفيد سامبيسا والحارس جونيور فوتسو.

وبذلك يغيب السباعي عن لقاء المغرب في ختام مرحلة المجموعات.

وكان باتريس نوفو مدرب الجابون قد علق على غياب ليمينا وأوباميانج عن مباراة غانا على الرغم من تعافيهم من فيروس كورونا قائلا: "لقد أجروا المسحة وجاءت سلبية ثم أجروا المجموعة الثانية من الاختبارات ويبدوا أن كلاهما يعاني من مشكلة".

وأضاف "كنت على الهاتف مع الطبيب ومسؤولي الاتحاد الإفريقي ونصحوني بعدم الدفع بهما في المباراة لأن صحتهما هي الأولوية، لقد تحملت المسؤولية".

وتابع "يتسبب الفيروس في ترك بقايا وذلك عند إجراء آشعة الرنين المغناطيسي، لا يعاني أوباميانج وليمينا من مشاكل في القلب ولكن ربما يكون الفيروس قد ترك بعض النفايات لذلك كان من الحكمة عدم إشراكهما واتباع البروتوكول".

التعادل مع غانا رفع رصيد الجابون للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر منتخب المغرب بنقطتين، كما ارتفع رصيد غانا لنقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب الجابون مع المغرب في الجولة الثالثة يوم الإثنين، بينما يختتم منتخب غانا دور المجموعات بمواجهة جزر القمر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

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