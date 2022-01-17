بينهم أوباميانج - إصابة سباعي الجابون بفيروس كورونا قبل لقاء المغرب

الإثنين، 17 يناير 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن لقاء المغرب يوم الثلاثاء في كأس الأمم الإفريقية.

الثنائي المصاب من قبل بيير إيمريك أوباميانج وليمينا انضم إليهم كل من دينيس بوانجا وسيرج جونيور نجوالي وإينمي إيلا وديفيد سامبيسا والحارس جونيور فوتسو.

وبذلك يغيب السباعي عن لقاء المغرب في ختام مرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة
جناح المغرب: لم لا نتوج بكأس أمم إفريقيا هذه المرة كاف ينشر لائحة الفصل بين الفرق المتساوية.. وكيفية تحديد أفضل ثوالث في كأس إفريقيا بعدما استجابوا لتعليماته.. الكشف عن حديث معلول للاعبي تونس قبل لقاء موريتانيا بعد خطأه الفادح أمام سيراليون.. حارس كوت ديفوار يعلن وفاة والده

وكان باتريس نوفو مدرب الجابون قد علق على غياب ليمينا وأوباميانج عن مباراة غانا على الرغم من تعافيهم من فيروس كورونا قائلا: "لقد أجروا المسحة وجاءت سلبية ثم أجروا المجموعة الثانية من الاختبارات ويبدوا أن كلاهما يعاني من مشكلة".

وأضاف "كنت على الهاتف مع الطبيب ومسؤولي الاتحاد الإفريقي ونصحوني بعدم الدفع بهما في المباراة لأن صحتهما هي الأولوية، لقد تحملت المسؤولية".

وتابع "يتسبب الفيروس في ترك بقايا وذلك عند إجراء آشعة الرنين المغناطيسي، لا يعاني أوباميانج وليمينا من مشاكل في القلب ولكن ربما يكون الفيروس قد ترك بعض النفايات لذلك كان من الحكمة عدم إشراكهما واتباع البروتوكول".

التعادل مع غانا رفع رصيد الجابون للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر منتخب المغرب بنقطتين، كما ارتفع رصيد غانا لنقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب الجابون مع المغرب في الجولة الثالثة يوم الإثنين، بينما يختتم منتخب غانا دور المجموعات بمواجهة جزر القمر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

الجابون المغرب كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
الحضري: لن نرد على من ينتقد منتخب مصر ليصبح ترند ماني: لست ممن يختلقون الأعذار ولكن أداء السنغال تأثر لسببين أمم إفريقيا - ارتفاع كبير في عدد الأهداف خلال الجولة الثانية.. وفرص ضائعة بالجملة اختبر معلوماتك عن أحمد حسن في كأس إفريقيا
أخر الأخبار
كاف يعلن موعد بداية قرعة آخر مرحلة من تصفيات المونديال.. والدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا 2023 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (0) الأهلي.. قمة المجموعة الثانية 6 دقيقة | مصر
الحضري: لن نرد على من ينتقد منتخب مصر ليصبح ترند 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعبد العزيز.. أوناجم وأوباما ومجموعة من الشباب يتحدون فاركو 18 دقيقة | مصر
ماني: لست ممن يختلقون الأعذار ولكن أداء السنغال تأثر لسببين 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ارتفاع كبير في عدد الأهداف خلال الجولة الثانية.. وفرص ضائعة بالجملة 23 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل الإسماعيلي - براون يتسلح بمحترفيه الجدد لمواجهة الأهلي 40 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي – حسام حسن وعمار ومحمد محمود يقودون مجموعة من الشباب ضد الإسماعيلي 46 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي