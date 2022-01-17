جناح المغرب: لم لا نتوج بكأس أمم إفريقيا هذه المرة

يرى أيمن برقوق جناح منتخب المغرب أن فرصة بلاده كبيرة في التتويج بكأس الأمم الإفريقية هذا العام.

منتخب المغرب تأهل لدور الـ16 بعد الفوز في أول مباراتين، ويستعد لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء.

وقال برقوق في تصريحات لموقع اتحاد الكرة المغربي: "الأجواء جيدة في صفوف المنتخب خاصة بعد انتصارنا في الجولتين الأولى والثانية".

وأضاف "نسعى لمواصلة سلسلة نتائجنا الإيجابية بالفوز على الجابون".

وأكمل لاعب إينتراخت فرانكفورت "جميع اللاعبين سعداء بالأداء الحالي والأجواء داخل المنتخب".

وأتم "نرغب في تقديم المزيد لإسعاد الجماهير المغربية ولم لا تحقيق اللقب القاري هذه السنة".

المنتخب المغربي لم يتوج باللقب منذ عام 1976 وهي المرة الوحيدة لأسود الأطلس.

و أصبح برقوق جاهزا للمشاركة مع المنتخب المغربي بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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