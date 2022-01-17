بعدما استجابوا لتعليماته.. الكشف عن حديث معلول للاعبي تونس قبل لقاء موريتانيا

نشر الاتحاد التونسي لكرة القدم مقطع مصور من داخل غرفة خلع الملابس قبل مواجهة تونس وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية وظهر فيه حديث علي معلول لباقي الفريق والذي تحول إلى حقيقة داخل أرض الملعب.

المنتخب التونسي استعاد توازنه وانتصر على موريتانيا برباعية نظيفة في ثاني جولات مرحلة المجموعات بعدما خسر أمام مالي بهدف في المباراة الأولى.

وقال معلول في حديثه للفريق أثناء الاستعداد لخوض المواجهة: "من البداية لن نفرط في أي كرة، الضغط سيدفع المنافس للخطأ".

وأضاف "لابد أن يشعر المنتخب الموريتاني بأننا دخلنا المباراة من بدايتها من أجل الفوز وليس لأي شيء آخر".

وأكمل حديثه لنسور قرطاج "سنحاول التسجيل مبكرا ولو سجلنا الهدف الأول لابد أن نبحث عن الثاني مباشرة".

وهذا ما حدث بالفعل، إذ سجل حمزة المثلوثي أول أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة وضاعف وهبي الخزري النتيجة في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني سجل الخزري هدفه الثاني واختتم سيف الجزيري مهاجم الزمالك الرباعية.

ويتواجد منتخب تونس بجانب مالي وجامبيا وموريتانيا في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا.

ورفع منتخب "نسور قرطاج" رصيده إلى 3 نقاط، وراء منتخبي مالي وجامبيا الذان يملكان 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب موريتانيا هذه المجموعة بلا نقاط.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة 20 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب تونس ضد جامبيا، ومنتخب موريتانيا ضد مالي.

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