كاف ينشر لائحة الفصل بين الفرق المتساوية.. وكيفية تحديد أفضل ثوالث في كأس إفريقيا

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي لائحة الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط في كأس إفريقيا 2021 التي تجري حاليا في الكاميرون.

ويشارك في البطولة 24 فريقا مقسمين إلى 6 مجموعات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

الحالة الأولى - كيفية الفصل بين فريقين متساويين في عدد النقاط:

- المواجهة المباشرة.

- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

- أكثر فريق سجل أهدافا في كل مباريات المجموعة

- القرعة.

الحالة الثانية - كيفية الفصل في تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط:

- عدد النقاط في المباريات التي جرت فقط بين الفرق المتساوية في النقاط (المواجهات المباشرة).

- فارق الأهداف في المباريات التي جرت فقط بين الفرق المتساوية في النقاط.

- أكثر من سجل أهدافا في المباريات التي جرت فقط بين الفرق المتساوية في النقاط.

لو استمر التساوي بين فريقين إثنين بعد تطبيق البنود الثلاثة السابقة، يتم تطبيق البنود ذاتها مرة أخرى على هذين المنتخبين فقط لتحديد ترتيبهما.

وإذا استمر التساوي تُطبق البنود التالية:

- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

- أكثر من سجل أهدافا في كل مباريات المجموعة.

- القرعة.

أما بنود تحديد أفضل ثوالث في دور المجموعات فهي:

- أكبر عدد من النقاط حصدها الفريق في مباريات المجموعة.

- فارق أهداف الفريق في مباريات المجموعة.

- أكثر من سجل أهدافا في مباريات المجموعة.

- القرعة.

وضمنت نيجيريا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وتأهلت الكاميرون والمغرب إلى الدور ثمن النهائي.

بينما ودعت زيمبابوي وموريتانيا البطولة.

وتجري البطولة بمشاركة 24 فريقا للمرة الثانية على التوالي. وفي النسخة السابقة توجت الجزائر باللقب في مصر عام 2019.