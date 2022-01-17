بعد خطأه الفادح أمام سيراليون.. حارس كوت ديفوار يعلن وفاة والده

يعيش بادرا علي سانجاري حارس مرمى منتخب كوت ديفوار لحظات صعبة على كافة المستويات، حيث أعلن وفاة والده صباح اليوم.

وقال سانجاري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بحزن كبير، علمت أن والدي توفي ليلة أمس. الإله برحمته أراد أن يعيده إلى جواره".

وأضاف "على الرغم من الألم الناتج عن هذه الخسارة الكبيرة، سأقاتل في الملعب لأجعله سعيدا من الأعلى".

واختتم "الموت لا يوقف الحب. ارقد في سلام يا والدي".

وأتى هذا النبأ المفجع بعد ساعات قليلة من تعرض سانجاري لموقف صعب في كأس أمم إفريقيا خلال مباراة منتخب بلاده ضد سيراليون.

جاء ذلك حيث سقط الحارس وفقد الكرة بصورة غريبة في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتتحول النتيجة من تقدم كوت ديفوار 2-1 إلى التعادل 2-2 بسبب هذا الخطأ.