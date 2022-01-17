إدوارد ميندي وكوليبالي جاهزان للمشاركة مع السنغال ضد مالاوي

عاد ثلاثي منتخب السنغال الذي تعافى من فيروس كورونا للتدريبات وأصبح جاهزا لمواجهة مالاوي يوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة مالاوي في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك الثلاثي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وبالو توريه في تدريبات أسود التيرانجا بعدما جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا سلبية.

وكان الثلاثي قد غاب عن مباراتي زيمبابوي وغينيا في مستهل مشوار أسود التيرانجا بالبطولة.

في مباراة زيمبابوي انتصر المنتخب السنغالي بهدف في الوقت بدل الضائع.

فيما تعادل مع غينيا بلا أهداف.

ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع غينيا.

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