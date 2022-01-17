موعد انطلاق حفل أفضل لاعب في العالم اليوم.. والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الإثنين حفل فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) لجائزة الأفضل والتي يكشف فيها المتوجين بجوائزه المختلفة عن العام المنصرم.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقله قناة أون تايم سبورتس وBeIN Sports الإخبارية، وكذلك قناة FIFA في يوتيوب.

وسيعلن فيفا خلال الحفل عن الفائزين بالجوائز التالية:

أفضل لاعب

أفضل لاعبة

أفضل مدرب

أفضل مدربة

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى

أجمل هدف

اللعب النظيف

جائزة الجمهور

ويتنافس محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول على جائزة أفضل لاعب مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.