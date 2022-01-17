ناصر ماهر: أنا ابن الأهلي ولا أفتعل المشاكل.. ولكن كيف أظهر دون أن ألعب؟

الإثنين، 17 يناير 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

الأهلي - ناصر ماهر

تحدث ناصر ماهر لاعب فيوتشر عن تسجيله لهدفي الفوز في شباك بيراميدز الذي كان يرغب بضمه، وذلك في إطار الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال ماهر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أنا محترف وهذه طبيعة عملي. أنا سعيد في نادي فيوتشر ولدي طموحات كبيرة للغاية".

وأضاف "لم أكن ألعب لمدة موسم كامل، وأبعدتني الإصابة لمدة 4 أشهر، ولذلك كان الأهم بالنسبة لي هو كيفية الرجوع، خصوصا أني تعرضت لفيروس كورونا في بداية الموسم، مما أعاقني عن الاندماج مع الفريق مبكرا".

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وأوضح "المدرب علي ماهر كان يثق بقدراتي وهو ما ساعدني على العودة".

وعن عدم حصوله على فرصته في الأهلي قال ناصر ماهر: "كنت أتمنى أن أحصل على وقت أكثر في الأهلي بالتأكيد، فأنا ابن من أبنائه وأكن للنادي كل الاحترام والتقدير".

وتابع "في الجانب الفني كان هناك بعض التفاصيل غير الجيدة بالنسبة لي، وهو ما أدى إلى صعوبة استمراري. النادي الأهلي كبير وشرف لأي لاعب، ولكن هذا لم يكن الوقت المناسب لاستمراري".

وواصل "كيف أظهر دون أن ألعب؟ هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنني قولها، ولكننا نقوم بما علينا وفي النادي الأهلي لا يمكنني أن أفتعل مشكلة".

يذكر أن ناصر ماهر انتقل في بداية الموسم من الأهلي إلى فيوتشر في صفقة بيع نهائي.

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