زيزو: بعض الجماهير باتت تشجع لاعبي أنديتها فقط في منتخب مصر

أبدى أحمد سيد "زيزو" لاعب مصر والزمالك استياءه مما وصفه بتشجيع جمهور للاعبين ينتمون للأندية التي يحبونها فقط.

ويرى زيزو أن هذا يؤثر سلبا على لاعبي منتخب مصر المشارك حاليا في كأس إفريقيا 2021.

وقال زيزو عبر قناة إم.بي.سي مصر:"للأسف الأمر زاد في الفترة الأخيرة، سواء فاز المنتخب أو خسر، بعض الجمهور يشجع لاعبين بأعينهم. من لا يحب لاعبا ما سيظل كذلك، لذلك ترى جمهور للزمالك يهاجم لاعبي الأهلي، أو جمهور للأهلي يهاجم لاعبي الزمالك".

وأضاف "لم يعد منتخب مصر، أصبح هذا الجمهور يشجع لون ناديه فقط في المنتخب. أتمنى أن يعود الجمهور مشجعا لمنتخب مصر، ولو لفترة معينة. أن يحب الفريق وليس اللاعبين. لو هناك لاعب لا تحبه فالأمر يعود لك، لكن شجع منتخب مصر".

ومن جانبه قال أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي:"هذا أمر يضايق اللاعب، أن يهاجم جمهور لاعبا لمجرد أنه ينتمي لناد منافس".

نجوم الأهلي والزمالك يوجهون رسائل لجماهير السوشيال ميديا: اسمه منتخب مصر تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/VTNVnpDI68 #اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/gZj4HbB6A5 — MBC مصر (@mbcmasr) January 16, 2022

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى ضد نيجيريا قبل أن يهزموا غينيا بيساو.