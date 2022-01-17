زيزو: بعض الجماهير باتت تشجع لاعبي أنديتها فقط في منتخب مصر

الإثنين، 17 يناير 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

أبدى أحمد سيد "زيزو" لاعب مصر والزمالك استياءه مما وصفه بتشجيع جمهور للاعبين ينتمون للأندية التي يحبونها فقط.

ويرى زيزو أن هذا يؤثر سلبا على لاعبي منتخب مصر المشارك حاليا في كأس إفريقيا 2021.

وقال زيزو عبر قناة إم.بي.سي مصر:"للأسف الأمر زاد في الفترة الأخيرة، سواء فاز المنتخب أو خسر، بعض الجمهور يشجع لاعبين بأعينهم. من لا يحب لاعبا ما سيظل كذلك، لذلك ترى جمهور للزمالك يهاجم لاعبي الأهلي، أو جمهور للأهلي يهاجم لاعبي الزمالك".

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وأضاف "لم يعد منتخب مصر، أصبح هذا الجمهور يشجع لون ناديه فقط في المنتخب. أتمنى أن يعود الجمهور مشجعا لمنتخب مصر، ولو لفترة معينة. أن يحب الفريق وليس اللاعبين. لو هناك لاعب لا تحبه فالأمر يعود لك، لكن شجع منتخب مصر".

ومن جانبه قال أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي:"هذا أمر يضايق اللاعب، أن يهاجم جمهور لاعبا لمجرد أنه ينتمي لناد منافس".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى ضد نيجيريا قبل أن يهزموا غينيا بيساو.

منتخب مصر زيزو أكرم توفيق
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